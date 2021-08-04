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среда, 04 августа 2021 11:33

Ул. Грушевского заблокировали. Проводят спецоперацию
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Фото: Нацполиция

В Киеве перекрыли движение по ул. Грушевского от Парковой дороги до Шелковичной и ул. Садовую. Причина - проведение полицейской спецоперации.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Около 10:00 (4 августа. - Gazeta.ua) к зданию Кабинета министров зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожает его взорвать", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры. Если он откажется добровольно прекратить правонарушение, то к нему применят меры, предусмотренные законом, отметили в полиции.

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