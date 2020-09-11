Укрзализныця отреагировала на действия проводника, который швырнул сумку в пассажира

С пассажиром все хорошо, он не пострадал. Фото: "Хмарочос"

В Укрзализныце прокомментировали действия проводника, бросившего сумку в пассажира, когда тот пытался запрыгнуть в поезд. Сейчас идет служебное расследование.

Представитель компании заверил, что с пассажиром все в порядке, он добрался к месту назначения. А факт огласки данного инцидента его радует, сообщила ТСН.

"Нам очень жаль, что такое произошло с нашим поездом и с нашим пассажиром. Сейчас идет разбор этой ситуации. После того как он произойдет, сделают соответствующие выводы насчет действий поездной бригады и действий самого пассажира", - отметили в Укрзализныце.

Звук видео, которое обнародовали в сети, подтверждает, что стоп-кран сорвали.



"Если сложилась ситуация, угрожающая жизни пассажира или безопасности движения, проводник обязан сделать экстренное торможение с помощью стоп-крана. В зависимости от того, какой инцидент произошел, дальше выяснять ситуацию", - добавили в Укрзализныце.



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Данный инцидент, который чуть не закончился трагедией, произошел в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале. Мужчина пытался сесть в поезд, который уже тронулся, но упал почти под его колеса. На кадрах видно, что причиной падения пассажира стала сумка, которой проводница швырнула в него. Мужчина не удержался и упал.