Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе

Столичный аэропорт Борисполь вошел в 10 лучших аэропортов Восточной Европы 2021 года.

Рейтинг составила влиятельная британская компания Skytrax.

Столичный аэропорт стал пятым. Первое место занял Международный аэропорт Будапешта, второе - аэропорт Бухареста, третье - Таллинна.

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ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

Международный аэропорт Будапешт (BUD)

Международный аэропорт Бухарест (OTP)

Таллиннский международный аэропорт (TLL)

Международный аэропорт "Рига" (RIX)

Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)

Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)

Международный аэропорт "Белград" (BEG)

Аэропорт "Братислава" (BTS)

Международный аэропорт Загреб (ZAG)

Международный Аэропорт София (SOF).

Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.