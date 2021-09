Украинка оказалась в рейтинге лучших дизайнеров мира

Архитектор и дизайнер Виктория Якуша вместе с коллекцией живого дизайна FAINA попала в шортлист лучших студий мира от Dezeen Awards 2021.

Об этом дизайнер сообщила в Facebook.

По ее словам, идея создания этой коллекции возникла в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мост Кличко сразится за престижную архитектурную премию: фото конкурентов

"В 2014-м, когда мы все были объединены идеей свободы, я захотела создать что-то, что будет нести украинскую культуру и рассказывать о ней миру. Так произошло FAINA. Для меня это не просто предметы, а живая душа, наши корни, ремесла, которые мы хотим передать дальше", - написала дизайнер.

На сайте Dezeen продолжается голосование за победителя зрительских симпатий. Кроме FAINA, в шортлисте лучших баров и ресторанов созданный ею студией проект интерьера "Їстетика".

Работу Якуши можно увидеть в бучанском коворкинге "Portal Образование и Бизнес" на ул. Энергетиков, 2.

На церемонии награждения премии MTV Video Music Awards клип режиссера Тани Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получил три награды. Видео стало победителем в номинациях "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты".