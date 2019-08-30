Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун

Фото: Анатолий Гаевский

Вечером 30 августа под стенами Министерства здравоохранения украинцы устроили акцию "Спасибо Ульяна". Таким образом поблагодарили бывшую руководительницу министерства Ульяну Супрун, которая возглавляла его с 1 августа 2016 года. Перед этим в соцсетях запустили хэштег #ДякуюУляна.

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На акцию пришло около двух сотен человек. Некоторые пришли с самодельными плакатами "Завдяки Вам знаю, що мого діагнозу не існує!!! Дякую!" "Ще ся реформ Супрун Уляни піснь гучна розляже"и тому подобное. Несколько участников держали в руках флаеры с надписью "Suprun" стилизованным под популярный логотип "Supreme".

Когда Супрун появилась перед активистами вместе со своими заместителями Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским - участники акции встретили их аплодисментами, скандировали "Спасибо".

Участники акции подарили бывшей и.о. министра здравоохранения букет из фруктов, бейсбольную биту с надписью "Fight for life" и экосумку с принтом "Я той, хто робить зміни".

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