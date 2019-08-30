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пятница, 30 августа 2019 22:46

Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
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Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Фото: Анатолий Гаевский
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун

Вечером 30 августа под стенами Министерства здравоохранения украинцы устроили акцию "Спасибо Ульяна". Таким образом поблагодарили бывшую руководительницу министерства Ульяну Супрун, которая возглавляла его с 1 августа 2016 года. Перед этим в соцсетях запустили хэштег #ДякуюУляна.

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На акцию пришло около двух сотен человек. Некоторые пришли с самодельными плакатами "Завдяки Вам знаю, що мого діагнозу не існує!!! Дякую!" "Ще ся реформ Супрун Уляни піснь гучна розляже"и тому подобное. Несколько участников держали в руках флаеры с надписью "Suprun" стилизованным под популярный логотип "Supreme".

Когда Супрун появилась перед активистами вместе со своими заместителями Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским - участники акции встретили их аплодисментами, скандировали "Спасибо".

Участники акции подарили бывшей и.о. министра здравоохранения букет из фруктов, бейсбольную биту с надписью "Fight for life" и экосумку с принтом "Я той, хто робить зміни".

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Автор: Gazeta.ua
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30
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