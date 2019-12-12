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четверг, 12 декабря 2019 16:48

Украина готовится к Парламентской ассамблеи НАТО и меняет законы

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Украина готовится к Парламентской ассамблеи НАТО и меняет законы
Украина ожидает сессию ПА НАТО Фото: BBC.com

В Верховной Раде 12 декабря одобрили внесение изменений в постановление "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

За решение проголосовали 322 народных депутата, пишет Европейская правда.

Инициатором законопроекта выступила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Она отметила, что этот проект меняет приложение в соответствующее постановление ВРУ с целью уточнения названий двух комитетов Совета и одного министерства Украины, изменились после выборов в Украине.

Сессия ПА НАТО должен состояться в Киеве, 22-25 мая 2020 года. Будет состоять из пленарного заседания и ряда мероприятий. Ожидают прибытия 600 иностранных гостей.

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