Украина готовится к Парламентской ассамблеи НАТО и меняет законы

Украина ожидает сессию ПА НАТО Фото: BBC.com

В Верховной Раде 12 декабря одобрили внесение изменений в постановление "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

За решение проголосовали 322 народных депутата, пишет Европейская правда.

Инициатором законопроекта выступила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россию хотят признать спонсором терроризма

Она отметила, что этот проект меняет приложение в соответствующее постановление ВРУ с целью уточнения названий двух комитетов Совета и одного министерства Украины, изменились после выборов в Украине.

Сессия ПА НАТО должен состояться в Киеве, 22-25 мая 2020 года. Будет состоять из пленарного заседания и ряда мероприятий. Ожидают прибытия 600 иностранных гостей.