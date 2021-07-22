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суббота, 24 июля 2021 23:21

Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
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В Переяславе Киевской области похищенный лабрадор через шесть лет разлуки узнал своего хозяина.

Об этом сообщила зоозащитница Наталья Рец в Facebook.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Четвероногому 11 лет. Животное в 5-летнем возрасте похитила "знакомая" хозяев.

"Украла из-за мести за какую-то обиду или зависть. Далее она того собаку спрятала в селе Бориспольского района, у родственников. А когда он умер (новый хозяин. - Gazeta.ua) - отдала алкоголикам на цепь", - написала Рец.

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Неравнодушные соседи помогли лабрадору, обратившись за помощью к зоозащитникам. Первого хозяина животного удалось найти через женщину, которая разводит собак и когда-то мужчине продала лабрадора.

На кадрах видно, как пес обрадовался, узнав своего хозяина. Мужчина рассказал, что первое имя собаки - Рон.

К женщине вернулась собака, сбежавшая во время прогулки в 2009 году. После побега пса сбила машина. На него наткнулись волонтеры. Женщина пыталась забрать собаку, но ей нашли другого хозяина. Через 12 лет хозяйка увидела фотографии пса. Волонтеры и полицейские забрали его у жительницы Ирпеня, которую подозревают в издевательстве над животным.

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