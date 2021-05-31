Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке

Взрыву в столичной девятиэтажке предшествовала ссора мужчин.
Об этом рассказали соседи потерпевшего, в руках которого якобы сдетонировала граната, пишет ТСН.
"Какой-то Руслан кричал: я взорву ваш дом", - рассказала соседка.
Взрыв был настолько мощный, что с окон сорвало металлические решетки, изувечило все внутри помещения на первом этаже. Сейчас двери в квартиру опечатаны.
После взрыва соседи наблюдали, как из здания выносят окровавленное тело и тащат его по земле.
Сейчас в доме выключили газоснабжения.
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Инцидент произошел в ночь на 31 мая на ул. Зоологической в Киеве. В одной из многоэтажек прогремел мощный взрыв. Пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали. Предварительно установлено, что в руках потерпевшего сдетонировал взрывоопасный предмет.
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