Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке

Взрыв в доме прогремел около 1:00 31 мая. Фото: скриншот с видео

Взрыву в столичной девятиэтажке предшествовала ссора мужчин.

Об этом рассказали соседи потерпевшего, в руках которого якобы сдетонировала граната, пишет ТСН.

"Какой-то Руслан кричал: я взорву ваш дом", - рассказала соседка.

Взрыв был настолько мощный, что с окон сорвало металлические решетки, изувечило все внутри помещения на первом этаже. Сейчас двери в квартиру опечатаны.

После взрыва соседи наблюдали, как из здания выносят окровавленное тело и тащат его по земле.

Сейчас в доме выключили газоснабжения.

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Инцидент произошел в ночь на 31 мая на ул. Зоологической в Киеве. В одной из многоэтажек прогремел мощный взрыв. Пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали. Предварительно установлено, что в руках потерпевшего сдетонировал взрывоопасный предмет.