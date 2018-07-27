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понедельник, 30 июля 2018 02:24

Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
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Ретро фотографии Киева 1950-х годов
Фото: facebook.com/kiev.klab/
Ретро фотографии Киева 1950-х годов
Ретро фотографии Киева 1950-х годов
Ретро фотографии Киева 1950-х годов
Ретро фотографии Киева 1950-х годов

В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого века.

Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

На них изображены Михайловская площадь, Крещатик, Майдан Независимости, театр имени Ивана Франко, главный корпус университета имени Тараса Шевченко, мост влюбленных, Днепровская набережная.

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В Петрограде, современный Санкт-Петербург в 1915 году издали путеводитель по Львову.

Его автором является библиограф Василий Верещагин. Он прибыл во Львов во времена Первой мировой войны, когда город оккупировала русская армия. Автор заявил в предисловии, что Львов является давним российским городом, который возвращается в состав империи.

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