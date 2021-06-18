Учительница избила ребенка с инвалидностью на глазах в учеников: шокирующие кадры

В инклюзивном классе школы № 58 учится двое детей с инвалидностью. Фото: pixabay.com

В инклюзивном классе киевской школы №58 учитель избил ребенка с инвалидностью.

Видео агрессивного поведения распространил "Киев Сейчас" в Telegram.

"Ребенок, пострадавший от рук учителя, имеет расстройства аутистического спектра", - говорится в посте.

На кадрах видно, как женщина грубо толкает ребенка и неоднократно бьет его. Вероятно, таким образом, пытается заставить мальчика сесть на место или успокоить. Судя по видео, все происходит на перемене, поскольку другие дети свободно передвигаются в классе.

Такое в учебном заведении происходит не впервые. Все стало известно, когда ассистент учителя, не выдержав, прислал видео маме мальчика, утверждает нардеп Павел Сушко в Telegram.

"Учитель не находит другого подхода и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", - отметил депутат.

Он пообещал, что инцидент на видео станет предметом расследования временной следственной комиссии, а также обращение в правоохранительные органы.

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В Киевской гимназии №118 учительница избила ученика третье класса якобы за плохое поведение. Автор поста рассказала, что написала заявление в полицию и рассказала о ситуации директору, но никаких действий руководство школы до сих пор не сделало.