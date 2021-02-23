Убивали и насиловали: назвали самые криминальные районы Киева

Назвали районы, где больше всего убивают и насилуют. Фото: pixabay.com

Полиция Киева обнародовала статистику преступности за 5 месяцев - с 1 сентября 2020-го до 31 января 2021 года. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень преступности понизился на 28,4%.

Об этом заявила временная исполняющая обязанности заместителя начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет "Вечерний Киев".

"За прошедшие 5 месяцев в Киеве было зарегистрировано 7092 уголовных преступлений. В общем за 2020 год было зарегистрировано 33 955 преступлений. В 2019-м - 47 411 преступлений", - отчиталась Гирдвилис.

1. Шевченковский район - 4634 преступления

- 12 убийств

- 2 изнасилования.

2. Днепровский район - 3939 преступлений

- 5 убийств

- 2 изнасилования

- разбойные нападения.

3. Соломенский район - 3860 преступлений

- больше всего краж и разбоев.

4. Оболонский район - 3524 преступления

- 8 убийств

- 2 изнасилования

- 1636 краж.

5. Деснянский район - 3022 преступления

- 12 убийств

- 2 изнасилования.

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6. Дарницкий район - 2999 преступлений

- 6 убийств

- 1 изнасилование.

7. Святошинский район - 2884 преступления

- 4 убийства

- 1 изнасилование

- разбои.

8. Печерский район - 2537 преступлений

- только разбои и кражи.

9. Голосеевский район - 2317 преступлений

-11 убийств

- 5 изнасилований.

10. Подольский район - 2106 преступлений

- 5 убийств

- наименьшее среди всех районов случаев разбойных нападений.

По словам правоохранителей, краж больше всего в Днепровском районе, убийств - в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском, разбоев - в Святошинском районе. Больше всего изнасилований в Голосеевском районе.

В Киеве задержали 31-летнего преступника, который с начала 2021 года по февраль ограбил 5 ребят 10-14 лет. По словам родителей пострадавших, неизвестный мужчина на улице запугивал детей и забирал у них мобильные телефоны.