Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым

Мужчина покончил с собой. Фото: mykyivregion.com.ua

В селе Жоравка Яготинской ОТГ Киевской области местный житель подорвался на взрывном устройстве.

Гранату он хранил в сарае, пишет "Моя Киевщина", ссылаясь на анонимный источник.

Вероятным погибшим является ветеран боевых действий на Донбассе Алексей Котков, 1982 года рождения.

По одной из версий, мужчина совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

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В Фастове Киевской области возле частного дома на ул. Прорезной 36-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Он - участник антитеррористической операции на Донбассе Максим Бабур. Совершил это якобы после ссоры с женой. Больше никто не пострадал.