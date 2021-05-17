Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 954
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1503
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4554
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 720
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1233
Фото
Все фото
11
6
3
15
8
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
В Киеве начался фонтанный бум - фото
В Киеве начался фонтанный бум - фото
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Видео
Все видео
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 918
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 819
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 621
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 13:40

Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым

1 Комментировать
Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым
Мужчина покончил с собой. Фото: mykyivregion.com.ua

В селе Жоравка Яготинской ОТГ Киевской области местный житель подорвался на взрывном устройстве.

Гранату он хранил в сарае, пишет "Моя Киевщина", ссылаясь на анонимный источник.

Вероятным погибшим является ветеран боевых действий на Донбассе Алексей Котков, 1982 года рождения.

По одной из версий, мужчина совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах

В Фастове Киевской области возле частного дома на ул. Прорезной 36-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Он - участник антитеррористической операции на Донбассе Максим Бабур. Совершил это якобы после ссоры с женой. Больше никто не пострадал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Политзаключенные начали восстание

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 8865
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6759
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4554
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4482
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3870
Новости Киева
Остановили красную ветку столичной подземки
Остановили красную ветку столичной подземки Просмотров: 144
Из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами - выжил только один
Из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами - выжил только один Просмотров: 108
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
 Просмотров: 423
Ул. Льва Толстого в Киеве перекроют для транспорта
Ул. Льва Толстого в Киеве перекроют для транспорта Просмотров: 72
Объявили штормовое предупреждение. Ожидаются град и шквалы
Объявили штормовое предупреждение. Ожидаются град и шквалы Просмотров: 450
Больше всего комментируют
17
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 6751
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть