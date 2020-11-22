Убийство в парке Киева: установили личность погибшей

Фото: espreso.tv

Полиция установила личность погибшей, тело которой сегодня нашли в оставленной здания возле кафе в Голосеевском парке.

Убитой оказалась уроженка Полтавской области, 1974 года рождения. Постоянного места жительства в столице у нее не было. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что на теле женщины внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

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На месте происшествия правоохранители провели ряд первоочередных следственных дийи. Тело женщины направили на проведение экспертизы.

В парке Киева нашли труп девушки. Трагедия произошла в Голосеевском парке столицы. Тело молодой девушки лежало у уборной ресторана.