Убийственная жара: под Киевом живьем "сварилась" рыба

В Яготине Киевской области на реке Малый Супий массово погибла рыба. Более 400 мертвых рыбин обнаружили местные жители.
Об этом они сообщили Киевском рыбоохранном патрулю, информирует его пресс-служба.
"При осмотре установили, что на береговой полосе длиной 15 м находится 435 особей (52 кг) мертвой рыбы со специфическим запахом разложения: плотва, лещ, толстолобик, карась серебристый, карп, судак и окунь", - говорится в сообщении.
Вероятной причиной гибели рыбы стала аномальная жара.
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"Замеры температуры воды на расстоянии 1,5 м от берега показали аж 31℃, что стало вероятной причиной гибели. Образцы рыбы и воды направили в лабораторию Госрыбагентства", - добавили в сообщении.
О результатах исследования обещают сообщить позже.
Рыбоохранный патруль призывает граждан в случае обнаружения мора рыбы срочно звонить на горячую линию по телефону 0(99) 341 73 18.
На Киевском водохранилище также зафиксировали мор рыбы. О нем стало известно 21 июня. Водоем и берег были усеяны мертвым судаком. Вероятной причиной массовой гибели рыбы может быть человеческая деятельность.
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