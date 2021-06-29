Убийственная жара: под Киевом живьем "сварилась" рыба

В Яготине Киевской области на реке Малый Супий массово погибла рыба. Более 400 мертвых рыбин обнаружили местные жители.

Об этом они сообщили Киевском рыбоохранном патрулю, информирует его пресс-служба.

Фото: Киевский рыбоохранных патруль

"При осмотре установили, что на береговой полосе длиной 15 м находится 435 особей (52 кг) мертвой рыбы со специфическим запахом разложения: плотва, лещ, толстолобик, карась серебристый, карп, судак и окунь", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной гибели рыбы стала аномальная жара.

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"Замеры температуры воды на расстоянии 1,5 м от берега показали аж 31℃, что стало вероятной причиной гибели. Образцы рыбы и воды направили в лабораторию Госрыбагентства", - добавили в сообщении.

О результатах исследования обещают сообщить позже.

Рыбоохранный патруль призывает граждан в случае обнаружения мора рыбы срочно звонить на горячую линию по телефону 0(99) 341 73 18.

На Киевском водохранилище также зафиксировали мор рыбы. О нем стало известно 21 июня. Водоем и берег были усеяны мертвым судаком. Вероятной причиной массовой гибели рыбы может быть человеческая деятельность.