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понедельник, 08 июля 2019 11:40

У студии NewsOne проведут акцию протеста

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У студии NewsOne проведут акцию протеста
Проведут акцию протеста через телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24". Фото: Facebook.

8 и 12 июля в Киеве планируют провести акции протеста из-за "телемоста" с российским пропагандистским каналом "Россия 24"

В понедельник, 8 июля, планируют в 20:00 встречаться у здания телеканала NewsOne, передают в Facebook.

Следующую акцию протеста планируют в день "телемоста" - 12 июля.

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Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24". Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев. NewsOne назвал это "мостом с народом двух стран, а не политиками".

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