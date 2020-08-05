У руководителя киберполиции нашли незадекларированный дом

Расследователи нашли дом Грымчака. Фото: Национальная полиция

У начальника департамента киберполиции Украины Александра Гринчака нашли не задекларированный дом площадью 221 кв м в Киеве.

Официально им владеет его мать. Журналисты выяснили, что именно там он сейчас может жить с семьей, сообщают "Тайны следствия".

Дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал", на береге Днепра в Оболонском районе. В 2016 году там приобрела жилье Людмила Гринчак - мать нынешнего руководителя киберполиции. В ноябре 2017 года Киевский городской совет передал Людмиле Гринчак в собственность земельный участок под этим домом.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но об этом доме не вспоминал.

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"Мы выяснили, что киберполицейский с семьей сейчас может жить именно там. В частности, у дома на территории "Итальянского квартала", которым владеет иметь Гринчака, мы зафиксировали автомобиль, которым пользуется его жена", - пишут журналисты.

Гринчак пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. Его жена ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще Гринчака.

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