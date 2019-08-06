"У нас такая работа - надо воровать" - столичная полиция не может справиться с вокзальными цыганами

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1665
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3042
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11718
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14220
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2781
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3258
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
6
3
5
6
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Сотрудник службы охраны погиб под Киевом
Сотрудник службы охраны погиб под Киевом
Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире
Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире
Видео
Все видео
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3456
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7299
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 441
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 08:04

"У нас такая работа - надо воровать" - столичная полиция не может справиться с вокзальными цыганами

  Комментировать
&quot;У нас такая работа - надо воровать&quot; - столичная полиция не может справиться с вокзальными цыганами
Киевская милиция бессильна против цыган на вокзале. Фото: 4studio.com.ua

Каждого рома киевского вокзала десятки раз задерживала полиция.

По данным муниципальной стражи, их количество - примерно 100 человек. Поэтому на вокзал заходить страшно, пишет ТСН.

На видео, которое снимает киевлянин Сергей Боднар они не отрицают, что будут "воровать всю жизнь" и что у них "такая работа - надо воровать". У вокзала на самодельном столе пьют водку и вино, возмущаясь, почему у них проверяют документы. Краж не признают, объясняют, что зарабатывают попрошайничеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танцы и змеи: показали жизнь пустынных цыган

Знают ромы и о работе киевской милиции. Понимают, если полиция не с их района, то забрать не имеет права. Если заберет, то бегом должна отпустить. Живут у вокзала на древесине, одеяле, клеенка. Среди них есть дети и беременные женщины.

Ромов задерживают за кражу и сразу выпускают. Неизвестно, успели ли их проверить. В них всех одинаковая регистрация - город Берегово Закарпатской области. Воры даже не пытаются спрятаться, а в отделении бывают почти каждый день.

В Шевченковском районе Киева цыгане ограбили женщину. Инцидент произошел улице Баггоутовской, у здания Нацполиции. Женщину окружили трое цыган и угрожая ножом забрали золотую цепочку с подвеской.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У нас такая работа - надо воровать" - столичная полиция не может справиться с вокзальными цыганами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 42471
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 19692
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 18739
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 18693
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14716
Новости Киева
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
7
 Просмотров: 6984
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
6
 Просмотров: 1647
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
3
 Просмотров: 1305
Сотрудник службы охраны погиб под Киевом
Сотрудник службы охраны погиб под Киевом
5
 Просмотров: 855
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди Просмотров: 8208
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 5454
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua