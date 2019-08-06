"У нас такая работа - надо воровать" - столичная полиция не может справиться с вокзальными цыганами

Киевская милиция бессильна против цыган на вокзале. Фото: 4studio.com.ua

Каждого рома киевского вокзала десятки раз задерживала полиция.

По данным муниципальной стражи, их количество - примерно 100 человек. Поэтому на вокзал заходить страшно, пишет ТСН.

На видео, которое снимает киевлянин Сергей Боднар они не отрицают, что будут "воровать всю жизнь" и что у них "такая работа - надо воровать". У вокзала на самодельном столе пьют водку и вино, возмущаясь, почему у них проверяют документы. Краж не признают, объясняют, что зарабатывают попрошайничеством.

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Знают ромы и о работе киевской милиции. Понимают, если полиция не с их района, то забрать не имеет права. Если заберет, то бегом должна отпустить. Живут у вокзала на древесине, одеяле, клеенка. Среди них есть дети и беременные женщины.

Ромов задерживают за кражу и сразу выпускают. Неизвестно, успели ли их проверить. В них всех одинаковая регистрация - город Берегово Закарпатской области. Воры даже не пытаются спрятаться, а в отделении бывают почти каждый день.

В Шевченковском районе Киева цыгане ограбили женщину. Инцидент произошел улице Баггоутовской, у здания Нацполиции. Женщину окружили трое цыган и угрожая ножом забрали золотую цепочку с подвеской.