У экспресса Киев-Борисполь появится еще одна остановка

Укрзализныця начала строить платформу для новой остановки Kyiv Boryspil Express

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - пишет в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, станция будет объединена с автовокзалом и выходом к метро.

Закончить строительство планируют уже к концу 2019-го.

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Автор: Евгений Кравцов Новая станция будет иметь выход к метро и автовокзалу.

Автор: Евгений Кравцов Станцию достроят до конца года. С 10 мая будут регулярно курсировать сдвоенные поезда между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь".