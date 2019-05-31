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пятница, 31 мая 2019 19:15

У экспресса Киев-Борисполь появится еще одна остановка

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Укрзализныця начала строить платформу для новой остановки Kyiv Boryspil Express

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - пишет в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, станция будет объединена с автовокзалом и выходом к метро.

Закончить строительство планируют уже к концу 2019-го.

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Автор: Евгений Кравцов
  Новая станция будет иметь выход к метро и автовокзалу.
Новая станция будет иметь выход к метро и автовокзалу.
Автор: Евгений Кравцов
  Станцию достроят до конца года.
Станцию достроят до конца года.
С 10 мая будут регулярно курсировать сдвоенные поезда между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь".
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