Тысячи людей эвакуированы из торговых центров

В Киеве искали взрывчатку в ТРЦ. Фото: kyivmaps.com

В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда торговых центров в Киеве.

В частности, речь идет о ТЦ Глобус и ТЦ Квадрат. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в пятницу, 27 ноября.

Отмечается, что проверка проводится и в ряде других торговых центров.

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По данным правоохранителей, с Глобуса эвакуировали две тысячи человек.

Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи.

В Сумах задержали адвокат, который в течение нескольких месяцев "минировала" суды. В подозреваемого изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами преступления.