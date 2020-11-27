Тысячи людей эвакуированы из торговых центров

В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда торговых центров в Киеве.
В частности, речь идет о ТЦ Глобус и ТЦ Квадрат. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в пятницу, 27 ноября.
Отмечается, что проверка проводится и в ряде других торговых центров.
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По данным правоохранителей, с Глобуса эвакуировали две тысячи человек.
Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи.
В Сумах задержали адвокат, который в течение нескольких месяцев "минировала" суды. В подозреваемого изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами преступления.
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