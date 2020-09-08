Туристы смогут купить сувенир с ароматом Киева

В память о столице Украины, кроме сувениров, путешественники теперь смогут купить аромат Киева.
Впоследствии аромат можно будет протестировать, сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.
Запах имеет нотки каштана.
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"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана. Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины", - написали в сообщении.
Кабинет министров Украины покупает 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн. В Facebook об этом написал проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro Иван Лахтионов.
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