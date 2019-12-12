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четверг, 12 декабря 2019 11:03

Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине

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Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Из-за тумана на дороге погиб пешеход. Фото: Dtp.kiev.ua

2 декабря в Яготине Киевской области произошла смертельная авария.

Очевидцы рассказывают, что погиб пешеход, сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

Видео аварии, которое выложили в сеть стоит смотреть лицам 18+.

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"Смертельное ДТП на трассе. Тело пешехода. Водители и пешеходы, будьте осторожны. Туман и последствия. Яготин", - рассказали в заметке.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения. При наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом. Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

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