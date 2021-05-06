Труханов остров в Киеве "заминировали"

В четверг, 6 мая, на Трухановом острове Киева обнаружили муляж бомбы с часовым механизмом.
Эту информацию подтвердили в столичной полиции, пишет "Сегодня".
"После проведения проверки оказалось, что устройство с телефоном - это муляж", - рассказали правоохранители.
Отмечается, что на месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Кто и зачем так пошутил, неизвестно.
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31 марта поступило сообщение о минировании здания посольства России в Киеве. На место прибыли взрывотехники. Опасных предметов в ходе проверки не обнаружили.
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