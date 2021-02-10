Трогательные фото животных, которые радуются снегу

Столица 3-й день подряд в снежном плену. Снегопад 10 февраля усилился. Дороги "красные" от пробок. Часами приходится стоять в тянучках и ждать общественный транспорт.

И когда одни жалуются на снежный коллапс, другие используют его на полную. Например, жители столичного зоопарка.

Фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Трогательные фото обнародовала пресс-служба Киевского зоопарка в Facebook.

Погода зверям не испортила настроение. На фото видно, как они увлекательно осматривают заснеженные владения. Отдельные даже катаются в сугробах и ходят белыми тропами.

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Супруги из Чернигова приютили щенка, который оказался волком. Исхудалого и с подпитой лапой щенка заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилась в семье.