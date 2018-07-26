Трехмесячная норма за 3 часа: спасатели ликвидируют последствия потопа

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Столичные спасатели всю ночь откачивали воду из мест ее застоя и убирали упавшие деревья.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире "112 Украина".

"После вчерашнего дождя мы имели проблемные места в Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах. Всю ночь спасатели выполняли работу по очистке упавших деревьев и откачке воды. На данный момент ситуация полностью под контролем. Продолжаются ремонтные работы на мосту Кирилловская-Телиги (Шулявский). Полностью откачана вода на Дорогожичах.

Вчера в течение 3 часов мы получили трехмесячную норму осадков. Это аномальное количество. Дренажные системы физически просто не справились с объемом воды, который выпал за короткий промежуток времени", - сказал Ткачук.

В ГСЧС отметили, что убрали деревья на Довнар-Запольского, Победы, Гарматной, Дегтяревской, Жилянской, Янгеля.

"Осталось завершить работы по ликвидации последствий поваленного дерева (ствола) на 5-ти этажный жилой дом по ул. Щербаковского, 32/38. Работы частично приостановлены в связи с отсутствием на данный момент крупногабаритного автокрана 40 метров", - информируют спасатели.

За ночь откачали 3402 м3 воды, в частности, из Соломенского суда, из подземных переходов возле метро КПИ и Шулявская, на перекрестке Телиги и Щусева.

Из-за разрушения перекрыли мост на пересечении Кирилловской и Елены Телиги. Там продолжаются ремонтные работы.

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25 июля на Киев обрушился ливень с градом. Затопило дороги и переходы. Из-за плохого оттока воды столичные троллейбусы и трамваи нескольких маршрутов прекратили движение. Произошли перебои с электроэнергией, в результате чего не работали светофоры.