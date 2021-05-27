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четверг, 27 мая 2021 15:43

Транспорт не ходит: показали разрушительные последствия потопа возле Ocean Plaza
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Из-за прорыва водопровода в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza общественный транспорт частично изменил маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

В частности, задерживается движение троллейбусов маршрута №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича, 176 по техническим причинам.

Движение троллейбусов №1 организовали до пл. Демеевская, №12 - до ул. Саперно-Слободской, №50 - до Демеевской пл, №43 следует без заезда на Лыбидскую пл.

Автобусы №27, 51, 52 курсируют до Демеевской пл, №20 курсирует через ул. Колпака без заезда на Лыбидскую пл.

Мощный прорыв водопровода на ул. Антоновича, 176 произошел 27 мая в 12:41. Во время гидравлических испытаний произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды на проезжую часть. Бригада Киевтеплоэнерго локализовала утечку воды.

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Дата
27
мая

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