Только семь школ Киева смогут работать в красной зоне

В Киеве 100% работников только семи школ вакцинированы против коронавируса. Фото: pixabay.com

В Киеве только 31 заведение школьного и дошкольного образования готов к работе в красной зоне карантина, поскольку только в них 100% работников вакцинированы против коронавируса. Речь идет о семи школах 24 детских садика.

Об этом сообщила руководительница Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян, пишет "Украинская правда".

По словам Фиданян, другие учреждения пока не достигли 100% вакцинации среди работников, которая необходима для нормального режима работы в красной зоне. Именно это является причиной дополнительных каникул для школьников.

"Карантин в школах таки следует ввести, чтобы разорвать цепочку заболеваемости", - сказала Фиданян.

Добавила, что во время осенних каникул школы должны повысить уровень вакцинации коллективов. Однако учебные заведения являются автономными. Приказать людям сделать прививки департамент не может.

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Финанян подчеркнула, что ученические олимпиады в этом году состоятся при любых обстоятельствах.

"Если ситуация позволит, то олимпиады пройдут очно, а если нет, то дистанционно, как в прошлом году", - сказала руководитель департамента.

С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин. С переходом Киева в красную зону для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест.