Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента - Ваврыш

Украинский рынок недвижимости страдает от коррупции и чрезмерного воздействия локальной политики, но преодолеть эти препятствия возможно путем диджитализации всех этапов девелоперского процесса.
Об этом 1 октября во время форума Kyiv Smart City Forum рассказал генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Ваврыш.
Предприниматель объяснил, что самыми распространенными проблемами украинского девелопмента сейчас являются зависимость от локальной политики, изменение правил игры на рынке, конкуренция внеправовым способом, нехватка ресурсов и сверхбольшие трансакционные издержки. Среди факторов, создающих возможности для развития рынка недвижимости Андрей Ваврыш назвал - анонсированные правительством перспективы привлечения 50 млрд долларов инвестиций, прогнозы по росту ВВП страны на 50% в ближайшие 4 года и увеличение в 2 раза к 2025 году количества работников IT-сферы, которые формируют ощутимую долю спроса на недвижимость в Украине.
Ключевым условием избежания рисков и формирования качественного, конкурентного продукта девелопер считает диджитализацию процессов на всех этапах - от проектирования с помощью BIM-технологий к контролю качества клиентского сервиса с помощью тикет-системы.
"Только диджитализация всех процессов девелопмента позволит обеспечить качественные сервисы и быть конкурентным на рынке", - отметил Андрей Ваврыш.
Предприниматель также подчеркнул, что девелопмент территорий должен перестать быть сферой с "ограниченным доступом", в котором участвует ограниченное количество организаций. По его мнению, процессы урбанизации меняют процесс девелопмента и заставляют с самого начала рассматривать его, как экосистему партнерства с теми, кто в результате будет пользоваться территорией.
"Мы должны включать в процесс разработки проектов девелопмента всех, кого это касается и кто в дальнейшем будет пользоваться территорией. Это сложный процесс поиска общих подходов. Невозможно заставить кого-то к сотрудничеству, делая неправильные или некрасивые вещи. Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами", - объяснил Андрей Ваврыш.
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