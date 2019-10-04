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пятница, 04 октября 2019 14:48

Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента - Ваврыш

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Украинский рынок недвижимости страдает от коррупции и чрезмерного воздействия локальной политики, но преодолеть эти препятствия возможно путем диджитализации всех этапов девелоперского процесса.

Об этом 1 октября во время форума Kyiv Smart City Forum рассказал генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Ваврыш.

  Генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Ваврыш: "Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами"
Генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Ваврыш: "Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами"

Предприниматель объяснил, что самыми распространенными проблемами украинского девелопмента сейчас являются зависимость от локальной политики, изменение правил игры на рынке, конкуренция внеправовым способом, нехватка ресурсов и сверхбольшие трансакционные издержки. Среди факторов, создающих возможности для развития рынка недвижимости Андрей Ваврыш назвал - анонсированные правительством перспективы привлечения 50 млрд долларов инвестиций, прогнозы по росту ВВП страны на 50% в ближайшие 4 года и увеличение в 2 раза к 2025 году количества работников IT-сферы, которые формируют ощутимую долю спроса на недвижимость в Украине.

Ключевым условием избежания рисков и формирования качественного, конкурентного продукта девелопер считает диджитализацию процессов на всех этапах - от проектирования с помощью BIM-технологий к контролю качества клиентского сервиса с помощью тикет-системы.

"Только диджитализация всех процессов девелопмента позволит обеспечить качественные сервисы и быть конкурентным на рынке", - отметил Андрей Ваврыш.

Предприниматель также подчеркнул, что девелопмент территорий должен перестать быть сферой с "ограниченным доступом", в котором участвует ограниченное количество организаций. По его мнению, процессы урбанизации меняют процесс девелопмента и заставляют с самого начала рассматривать его, как экосистему партнерства с теми, кто в результате будет пользоваться территорией.

"Мы должны включать в процесс разработки проектов девелопмента всех, кого это касается и кто в дальнейшем будет пользоваться территорией. Это сложный процесс поиска общих подходов. Невозможно заставить кого-то к сотрудничеству, делая неправильные или некрасивые вещи. Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами", - объяснил Андрей Ваврыш.

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Дата
04
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