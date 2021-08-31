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вторник, 31 августа 2021 15:28

Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассмотрят проект решения по охране культурного наследия столицы

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Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассмотрят проект решения по охране культурного наследия столицы
Глава Минкульта Александр Ткаченко не появился на заседании Киевсовета, где должен был решиться вопрос проекта решения по охране культурного наследия столицы. Фото: hromadske.ua

Министр культуры Ткаченко проигнорировал заседание Киевсовета, где рассмотрят вопрос охраны культурного наследия столицы. Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко отметил, что бездействие министерства приводит к разрушению памятников.

Об этом сообщает официальный сайт Киевского городского совета.

"На сегодняшнее заседание в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к жителям города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что министерство культуры не реагирует адекватно на разрушение памятников культуры, не смотря на протесты общества.

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Громада протестует. Громада протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не был внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели", - отметил Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что только за последние 3 года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них сказано о том, чтобы занести 1542 памятники и вновь выявленные объекты культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от министерства за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

Кличко напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Ведь из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются, а местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации.

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