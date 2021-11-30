Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту

Депутат не имел сертификата о вакцинации. Фото: Facebook / Михаил Ковальчук

Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Михаил Ковальчук устроил ссору в аэропорту "Борисполь". У него не было ни одного Covid-сертификата

Сотрудники авиакомпании Lufthansa отказали ему в посадке. Об этом сам депутат написал в Facebook.

"Борня с международной паразитирующей вонючей мафией, которая через колено пытается ломать Конституции стран, продолжается. У меня свобода всегда в приоритете, все остальное второстепенно", - написал депутат.

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Сказал, что подаст в суд на авиакомпанию.

Обвиняемому в попытке свергнуть конституционный строй в Украине Остапу Стахиву собрали 998,8 тыс. грн для уплаты залога. Деньги еще не перевели, сообщили в прокуратуре Львовской области.