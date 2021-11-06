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суббота, 06 ноября 2021 11:13

Теперь их легче заметить: на уличных воровках поставили оригинальные "метки"

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Теперь их легче заметить: на уличных воровках поставили оригинальные &quot;метки&quot;
Женщины грабили людей на улицах Киева. Фото: t.me/KyivOperativ

В центре Киева неизвестные разрисовали лицо ромским женщинам, грабившим людей на улицах.

На лицах четырех цыган зеленкой написали "вор", а на щеках нарисовали кресты. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Инцидент произошел у станции метро "Театральная". На фото, которое опубликовали в сети, видно, что двое из женщин достаточно молоды, а одной на вид нет и 20-ти лет.

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Пока неизвестно, отреагировали ли правоохранители на такой самосуд.

Правоохранители разоблачили подпольный телекоммуникационный центр в Киеве. Мошенники похищали деньги украинцев и иностранцев, убеждая их принять участие в международных инвестиционных проектах. С начала года присвоили около 9 млн. грн. Их вычислили киберспециалисты.

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Дата
06
ноября

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