Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре "смела" пешехода

В понедельник, 19 апреля, на Окружной дороге Киева легковушка насмерть сбила пешехода.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Женщина на "Ауди" на переходе сбила мужчину, очень быстро ехала. Тело отбросило на 30 метров, слетела обувь. На месте работали патрульная полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в посте.

На кадрах видно: удар был настолько мощный, что у машины отлетел бампер и почти полностью разбилось лобовое стекло.

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На просп. Академика Палладина в Киеве на пешеходном переходе BMW сбил пешехода. Избегая наезда, водитель резко взяла руль вправо, но все равно задел пешехода. Кроме того, машина пересекла весь проспект, тротуар, переехала железное ограждение и передним бампером уперлась в стену киоска уже на территории рынка.