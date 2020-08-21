Телевизор против коммуналки. Рейтинг шоумена Пальчевского на выборах мэра остается стабильно низким

Шансы Андрея Пальчевского войти в тройку лидеров в избирательной гонке столицы минимальные - соцопрос. Фото: Час Дій действий

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский в августовском опросе ВОО "Передовые правовые инициативы" получил чуть более 5% электоральной поддержки, это в 4 раза меньше, чем он имеет в заказных рейтингах. Таким образом шансы Пальчевского войти в тройку лидеров в избирательной гонке минимальны.

Данные ВОО "Передовые правовые инициативы" в августе демонстрируют сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Виталия Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку - 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры столицы Алексея Кучеренко.

Сегодня Пальчевский активно выступает на украинском телевидении как ведущий и эксперт почти по всем вопросам. При этом он использует в основном одни и те же площадки, из обоймы одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Речь идет о телеканале 112-Украина, там он является ведущим ток-шоу "Пульс", и Newsone, где он периодически появляется в шоу "Большой вечер" и телеканале Zik. Хотя иногда Пальчевский бывает и на других каналах, в частности на "Украине-24". По данным СМИ, финансировать избирательную кампанию Пальчевского и его партию "Перемога Пальчевского" будет народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар.