Таксист "феерично припарковался" на автомобиле: появилось видео

В Киеве таксист наехал на капот легковушки. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на перекрестке ул. Данила Щербаковского и Эстонской таксист на автомобили Skoda столкнулся с легковушкой Lanos.

ДТП произошло 13 апреля около 9:00, сообщили в Telegram-сообществе dtp.kiev.ua.

Авто Skoda принадлежит службе такси Bolt. На кадрах видно, что таксист в результате столкновения наехал на капот другой машины.

На месте происшествия работают правоохранители. Что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие, неизвестно.

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