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понедельник, 29 ноября 2021 02:52

"Такой в мире еще не делали": главной елкой Украины обещают ошеломить

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&quot;Такой в мире еще не делали&quot;: главной елкой Украины обещают ошеломить
На фотографии главная елка Украины на Софийской пл. в прошлом году. Фото: facebook.com/FolkUkraine

В Киеве главная елка страны на Софийской пл. в этом году будет больше, чем в предыдущие годы. Количество игрушек и гирлянд на ней тоже возрастет. Откроют новогоднее дерево традиционно 19 декабря в 17.00.

Об этом рассказал организатор новогодне-рождественских празднований в столице Игорь Добруцкий, пишет "Громадське радіо".

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя мы в прошлом году вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – сказал Добруцкий.

Добавил, что обойдется елка и декорации 25-27 млн ​​грн. Профинансируют расходы спонсоры и организаторы.

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Украсят главную новогоднюю локацию и елку по тематике Рождества – с вертепом и шатром.

"Тема будет рождественская - рождение Иисуса. Попробуем обустроить новую локацию – напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Также обустроим локацию на Арке дружбы народов, парке Шевченко, Контрактовой площади, ВДНХ – во всем городе будет много локаций", – отметил Добруцкий.

Традиционной ярмарки в этом году не будет. На мангалах и других приборах готовить еду не смогут из-за коронавирусных ограничений. Не будет также сцены и концерта на площади.

"Вместо этого будет каток, много горячих напитков и легкая еда", - сказал Добруцкий.

Символом новогодне-рождественского празднования в Киеве станет Доброчар – волшебник и ученый. Однако его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации и аттракционами перенесли за город в Добропарк. Все расположиться на 800 кв. м.

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