Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина

В среду, 2 июня, в Ворзеле Киевской области произошло ДТП с участием лося.

Об этом сообщила пресс-служба Бучанского горсовета.

Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua/

"Автомобиль сбил лося, который неожиданно выскочил на дорогу. Рядом бегали еще три животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у великана открытый перелом ноги. Животному оказывают помощь ветеринары.

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Ранее в Киеве на ул. Саперно-Слободской сбили лося, жившего в столичных лесопосадках. Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.