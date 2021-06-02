Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина

В среду, 2 июня, в Ворзеле Киевской области произошло ДТП с участием лося.
Об этом сообщила пресс-служба Бучанского горсовета.
"Автомобиль сбил лося, который неожиданно выскочил на дорогу. Рядом бегали еще три животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у великана открытый перелом ноги. Животному оказывают помощь ветеринары.
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Ранее в Киеве на ул. Саперно-Слободской сбили лося, жившего в столичных лесопосадках. Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.
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