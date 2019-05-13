Шулявский мост снесли и готовы строить новый

Металлические конструкции нового сооружения на стройплощадку привезут на следующей неделе. Фото: Вечірній Київ

На следующей неделе на стройплощадку Шулявского моста доставят металлические конструкции нового сооружения. Об этом сообщают в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений.

Директор ведомства Михаил Харнам говорит, что их цель - работать с опережением рабочего графика, передает Вечірній Київ.

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Как отмечается, постоянно проводят ревизию на стройплощадке и проверяют ход выполнения работ генеральный подрядчик и субподрядные организации.

Может прекратить свою деятельность и стать банкротом компания "Північно-український будівельний альянс". Это может повлиять на процесс реконструкции Шулявского моста в Киеве, сообщили в компании.