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вторник, 05 марта 2019 19:15

Шулявский мост перекрывают: схема объезда

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Столичный аварийный Шулявский мост перекрывают с 16 марта. Демонтаж начнут 17-го.

Движение транспорта организуют прилегающими улицами, сообщили в городской администрации.

Автор: ukrinform.com
  Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. На пересечении Нестерова и проспекта Победы - временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект. Далее – по Гарматной и Выборгской обеспечивается выезд на Гетьмана. В направлении Гетьмана - Довженко движение идет по реконструированном съезде на проспект Победы
Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. На пересечении Нестерова и проспекта Победы - временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект. Далее – по Гарматной и Выборгской обеспечивается выезд на Гетьмана. В направлении Гетьмана - Довженко движение идет по реконструированном съезде на проспект Победы

Улицы Цедика (до пересечения с Нестерова), Нестерова, Гарматная (до пересечения с Выборгской) и Выборгская станут односторонними.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по Гетьмана будут иметь конечную остановку "Индустриальный мост", со стороны улицы Елены Телиги по Александра Довженко - остановку "Ивана Гонты".

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27 февраля 2017 часть Шулявского путепровода обвалилась. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: что путепровод "устал". Развязку собирались реконструировать. Рассматривались несколько архитектурных решений: "неполный четырехлистник" института "Киевдормостпроект", проект китайской компании CRBC и трехуровневая развязка от киевского инженера Виктора Петрука. В результате вне конкурса выбрали "неполный четырехлистник" стоимостью 830 млн грн (одновременно мэр столицы Виталий Кличко анонсировал увеличение стоимости реконструкции до миллиарда гривен). Стоимость трехуровневой развязки Петрука составляет 756 млн грн. Киевляне дважды собирали по 10 тысяч голосов на сайте петиций Киевсовета о проведении конкурса с независимым жюри, однако рассмотрения петиции так и не добились. В результате скандала киевляне основали общественную организацию "Шулявский путь" и подали в суд на КГГА.

Новый путепровод будет иметь длину 158,17 м. Протяженность велосипедных дорожек - 741 м. Строительство хотят завершить к концу 2019-го.

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Дата
05
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