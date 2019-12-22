Шулявский мост начали асфальтировать

Мост обещают открыть на следующей неделе. Фото: ТСН

Рабочие начали асфальтировать новый Шулявский путепровод.

Сдача моста в эксплуатацию запланирована на конец следующей недели, сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Подрядчик дал 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия на площади около 5 тыс. кв.м. Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие. Его используют в западных странах.

"В последующие дни - 23-26 декабря - будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", - рассказал городской голова.

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"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - добавил Кличко.

Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла почти на треть. В октябре заключили дополнительное соглашение, согласно которому средства увеличили на 227,67 млн грн, пишут "Наши деньги".