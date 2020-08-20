Судьбу кошек, которые 2 недели были заперты в квартире с трупом, решили

Животные 2 недели провели без еды и воды. Фото: pixabay.com

Животных, которые две недели были заперты в квартире с умершей хозяйкой без еды и воды, передадут волонтерам.

Об этом сообщила Кристина Кирьякова, пресс-офицер Голосеевского управления полиции Киева в комментарии для ТСН.



"Ситуацию мы решили. В 12:00 будем по адресу, придет юрист, представители ЖЭКа, составим акт и передадим котов волонтерам", - сообщила Кирьякова.



По словам волонтера Алины, котов в квартире может быть больше.

Близкая подруга умершей женщины сказала, что котов всего было 5. Поэтому точное количество животных в квартире пока под вопросом.



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В Киеве, на просп. Науки, 9, умерла пожилая женщина, которая была владелицей 4 котов. О том, что женщина умерла, узнали не сразу. Животные около 2 недель была заперты с умершей владелицей без пищи и воды. 1 животное, которое постарше, умерло. Судьбу остальных котов решат волонтеры.