Суд разрешил построить высотку в историческом центре Киева

Окружной админсуд Киева разрешил построить 26-этажный дом в историческом ареале. Фото: УНИАН.

Скандальный окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА вдвое увеличить высоту жилого комплекса "Покрова" на улице Сечевых Стрельцов, 59 в историческом центре столицы.

И, обязал изменить высоту комплекса с 26,5 м на 72,6 м. То есть до 26 этажей, сообщают "Наши деньги" со ссылкой на решение судьи Игоря Погрибниченка.

То есть суд удовлетворил иск Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны, которое является заказчиком строительства совместно с ООО "Будинпроект".

Они заключили договор о строительстве ЖК "Покрова" в 2015-м. Строительство началось в 2016-м.

После возведения первых нескольких этажей ЖК, ГАСК аннулировало разрешение. Основанием стал ряд нарушений, среди которых - недействительны градостроительные условия и ограничения (МУО), которые утратили силу в 2013-м Также свое предписание о приостановлении работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовывал никаких документов о строительстве в историческом ареале Киева, где действует ограничение по высотности.

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После проигрыша во всех судах, включая Верховный, ЦТУКБ в феврале этого года получило новые МУО, которые уже ограничили высотность ЖК к законным 26,5 м. В соответствии етим застройщик был обязан разработать новую проектную документацию. Зато ЦТУКБ обратилось в суд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И ОАСК это требование удовлетворил.

"Судья Погрибниченко своеобразно протрактував постановление Верховного суда, что подтверждало неправомерность сведения 72-метрового ЖК. Тогда местный житель просил Верховный суд отменить старые МУО, однако судьи решили, что, поскольку МУО и так являются недействительными еще с 2013-го года, то невозможно отменить то, чего не существует. Судья Погрибниченко решил, что это является свидетельством того, что старые МУО, а затем и старый проект есть законными ", - говорится в материале.

В двух районах Киева проведут пробную перепись населения. Людей пересчитают в Бородянском и Оболонском районах столицы, сообщила директор Института демографии Элла Либанова.