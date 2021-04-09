Штурма не было: в МВД рассказали о действиях по поводу охранной фирмы Медведчука на Трухановом острове

В полиции отрицают штурм базы и использование авиации. Фото: mvs.gov.ua

В МВД объяснили, что действия на Трухановом острове связанные с фактом самовольного занятия земельного участка.

"Сегодня, 9 апреля, на основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Держгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", - говорится в сообщении МВД.

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К осмотру привлекли работников водной полиции и полка полиции особого назначения. Информацию о штурме базы и использовании при этом сил авиации отрицают.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин писал, что МВД штурмует базу охранной фирмы Виктора Медведчука "Шторм" на Трухановом острове в Киеве. Будто бы при этом используют тяжелую строительную технику и вертолеты. В расследовании Bihus.info сообщали, что окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова в Киеве, перекрыв доступ к Днепру. В рекреационной зоне обустроили тренировочную базу охранной фирмы.