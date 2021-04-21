Стрельба в Киеве: нападающего на коммунальщиков задержали

Стрелявшего в столичных коммунальщиков мужчину, задержали в течение 1 ч. на просп. Валерия Лобановского. Для розыска злоумышленника в городе ввели спецоперацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

"Предварительно установлено, что между водителем авто Renault и работником коммунального предприятия возник внезапный конфликт. Во время инцидента водитель выстрелил в ногу сотруднику", - говорится в сообщении.

Оказалось, что фигурант оставил автомобиль в Печерском районе города и пересел в другой автомобиль. Отследить направление движения нападающего удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Правоохранители проводят с мужчиной первоочередные следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева ограничат движение транспорта

Инцидент произошел 21 апреля на ул. Железнодорожное шоссе в Печерском районе Киева. Вооруженный мужчина стрелял в рабочих ремонтной бригады, выполнявших дорожные работы. Первый выстрел был в воздух. Следующий - у людей. Ранения получил механизатор фрезы. Его госпитализировали.