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среда, 06 мая 2020 18:56

Stolitsa Group планирует получить контроль над 76,75% рынка "Столичный"

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Stolitsa Group планирует получить контроль над 76,75% рынка &quot;Столичный&quot;
Фото: Facebook/Рынок "Столичный"

Группа компаний Stolitsa Group намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Об этом говорится в заявлении Группы компаний Stolitsa Group.

Группа компаний Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", в связи с чем обращается в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение котроля в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В январе 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписала с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровление финансово-хозяйственного положения на рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризация долгов предприятия.

Изменение мажоритарного владельца рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" никоим образом не повлияет на работников, контрагентов, арендаторов торговых площадей и клиентов рынка.

Общество с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" - это современный объект оптовой торговли, реализован в формате многофункционального логистического комплекса.

В феврале 2020 группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и разработала план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами (санации).

По результатам выполнения договоренностей с Александрович Стельмахом как бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" группа компаний Stolitsa Group будет обладать 76,75% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный".

По состоянию на февраль 2020 года, рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. В марте 2020 года рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" увеличил кредиторскую задолженность компании на 175 млн грн, что в целом составляет 412 млн грн.

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