Столичный ТРЦ похвастался самым большим в Европе LED-экраном

В центре Киева заметили светодиодного экрана-гиганта. Фото: ТРЦ "Гуливер"

В Киеве на фасаде торгово-развлекательного центра Gulliver установили самый большой светодиодный экран в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.

Экран состоит из 5 видеодисплеев площадью около 4 тыс. кв. м. Его видно в радиусе до 4 км. До этого самый LED-экран занимал площадь более 600 кв. м.

"Мы хотели, чтобы огромные светодиодные экраны высокого разрешения на фасаде ТРЦ стали неотъемлемой частью архитектурного дизайна комплекса зданий, его визитной карточкой и гордостью, как при открытии стало наше декоративное освещение со стороны бульвара Леси Украинки", - сказала генеральный директор Gulliver Ирина Круппа.

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Световые панели будут использовать для трансляции футбольных матчей, концертов и других событий.

"Технологии распознавания аудитории и машин позволит адаптировать контент к изменениям окружающей среды. Например, при изменении погоды, аудитории, ситуации на дорогах. Используя интерактивное оборудование, можно менять контент на экранах", - отметила маркетинг директор МФК Gulliver Екатерина Жураковская.

В столице показ прайд-флага был приостановлен из-за угрозы "праворадикальных настроенных ксенофобов". В течение недели ТРЦ "Гулливер" должен был светиться цветами ЛГБТ-флага в честь Прайд-месяца 2020.