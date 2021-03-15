Столичный ТРЦ похвастался самым большим в Европе LED-экраном

В Киеве на фасаде торгово-развлекательного центра Gulliver установили самый большой светодиодный экран в Европе.
Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.
Экран состоит из 5 видеодисплеев площадью около 4 тыс. кв. м. Его видно в радиусе до 4 км. До этого самый LED-экран занимал площадь более 600 кв. м.
"Мы хотели, чтобы огромные светодиодные экраны высокого разрешения на фасаде ТРЦ стали неотъемлемой частью архитектурного дизайна комплекса зданий, его визитной карточкой и гордостью, как при открытии стало наше декоративное освещение со стороны бульвара Леси Украинки", - сказала генеральный директор Gulliver Ирина Круппа.
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Световые панели будут использовать для трансляции футбольных матчей, концертов и других событий.
"Технологии распознавания аудитории и машин позволит адаптировать контент к изменениям окружающей среды. Например, при изменении погоды, аудитории, ситуации на дорогах. Используя интерактивное оборудование, можно менять контент на экранах", - отметила маркетинг директор МФК Gulliver Екатерина Жураковская.
В столице показ прайд-флага был приостановлен из-за угрозы "праворадикальных настроенных ксенофобов". В течение недели ТРЦ "Гулливер" должен был светиться цветами ЛГБТ-флага в честь Прайд-месяца 2020.
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