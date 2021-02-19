Столичный трамвай сбил пенсионера

 
Ексклюзивы
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 144
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 306
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 747
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 873
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1728
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4356
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
3
5
5
3
4
В столице проходит марш памяти Небесной сотни
В столице проходит марш памяти Небесной сотни
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Коммунальщики столицы объяснили, почему дворы &quot;утонули&quot; в мусоре
Коммунальщики столицы объяснили, почему дворы "утонули" в мусоре
Возле больницы освобождали цистерну с кислородом
Возле больницы освобождали цистерну с кислородом
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
Видео
Все видео
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
В детской больнице Киева бушевал пожар
В детской больнице Киева бушевал пожар
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 153
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1386
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 306
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 15:36

Столичный трамвай сбил пенсионера

  Комментировать
Столичный трамвай сбил пенсионера
Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на ул. Гната Хоткевича, недалеко от станции метро Черниговская, трамвай сбил 89-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

Предварительно, у пенсионера перелом бедра.

Движение трамваев в направлении просп. Юрия Гагарина заблокировано. Причины и детали происшествия устанавливает полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео

Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Данила Галицкого, 2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столичный трамвай сбил пенсионера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 33300
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 17532
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 17199
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 11826
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 7344
Новости Киева
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию Просмотров: 171
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника Просмотров: 819
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
 Просмотров: 423
Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото
Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото 1 Просмотров: 369
Киев попал в плохой рейтинг
Киев попал в плохой рейтинг 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 6603
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть