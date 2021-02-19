Столичный трамвай сбил пенсионера

В Киеве на ул. Гната Хоткевича, недалеко от станции метро Черниговская, трамвай сбил 89-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.
Предварительно, у пенсионера перелом бедра.
Движение трамваев в направлении просп. Юрия Гагарина заблокировано. Причины и детали происшествия устанавливает полиция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Данила Галицкого, 2.
Комментарии