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суббота, 02 марта 2019 09:35

Столичный мост Патона частично перекроют

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Столичный мост Патона частично перекроют
Мост Патона будут ремонтировать. Фото: pslava.info

Сегодня на мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в столичном автодоре.

Там будут ремонтировать деформационный шов. Ограничение продлится с 8:00 до 22:00 в направлении проспекта Соборности.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

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Трое работников Киевавтодора украли 8 млн грн из бюджета. Имеются в виду заместитель гендиректора структуры и двое его подчиненных. В 2017-м они присвоили деньги, выделенные на капремонт дорог. Дельцы создали фиктивные предприятия, на которые перечислили деньги, сообщила Нацполиция Киева.

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Дата
02
марта

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