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суббота, 16 января 2021 14:31

Столичный метрополитен готовится к Крещению

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Столичный метрополитен готовится к Крещению
На станции Гидропарк откроют второй выход. Фото: "Обозреватель"

На станции столичного метрополитена Гидропарк откроют второй выход.

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - сообщает Киивськой метрополитен на официальном сайте.

Выход в восточном вестибюле будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. Вестибюль №1 будет работать в обычном режиме.

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Метрополитен просит соблюдать карантинных мероприятий.

19 января по новому стилю Православная Церковь отмечает один из самых важных праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время Крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением.

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Дата
16
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