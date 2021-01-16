Столичный метрополитен готовится к Крещению

На станции Гидропарк откроют второй выход. Фото: "Обозреватель"

На станции столичного метрополитена Гидропарк откроют второй выход.

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - сообщает Киивськой метрополитен на официальном сайте.

Выход в восточном вестибюле будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. Вестибюль №1 будет работать в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купание на Крещение грехов не смывает - ПЦУ

Метрополитен просит соблюдать карантинных мероприятий.

19 января по новому стилю Православная Церковь отмечает один из самых важных праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время Крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением.