Столичный Гостиный двор передали государству

Прокуратура смогла вернуть столичный Гостиный двор в собственность государства. Фото: "Украинская правда - Киев"

Здание Гостиного двора на Подоле в Киеве вернули государству.

Это постановил Киевский апелляционный хозяйственный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"В среду, 28.02.2018, Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание Гостиного двора, расположенной на Контрактовой площади в Киеве", - говорится в сообщении.

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В полном объеме постановление удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - отмечают в прокуратуре.

Гостиный двор на Контрактовой площади продолжает разрушаться. Об этом во время экспертизы здания сообщил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Сооружение без крыши, стены покрыты трещинами, в одном из помещений расположен самодельный спортзал.