Столичный фуникулер закроют на карантин

На фуникулере проводят ежегодные работы. Фото: КГГА

Киевский фуникулер закрыли на ремонт.

Его работу возобновят 21 августа. В вагонах заменят внутреннюю обшивку и колеса. Заменят шпалы, сообщила КГГА.

"В течение августа будет отремонтировано машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - говорится в сообщении.

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После всех работ проведут статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Ремонт фуникулера проводят ежегодно в августе.

После длительного ремонта на ул. Степана Бандеры в Киеве на 3 недели ограничили проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.