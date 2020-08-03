Столичный фуникулер закроют на карантин

Киевский фуникулер закрыли на ремонт.
Его работу возобновят 21 августа. В вагонах заменят внутреннюю обшивку и колеса. Заменят шпалы, сообщила КГГА.
"В течение августа будет отремонтировано машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - говорится в сообщении.
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После всех работ проведут статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Ремонт фуникулера проводят ежегодно в августе.
После длительного ремонта на ул. Степана Бандеры в Киеве на 3 недели ограничили проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
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