Столичный аэропорт вновь заработает после долгого перерыва

Аэропорт "Киев" возобновит работу. ФОТО: УНН

12 сентября в 9:00 Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского возобновит свою работу после 10-дневного перерыва.

Терминалы и взлетные полосы заработают с 9:00. Все запланированные работы по ремонту взлетно-посадочной полосы за время, когда аэропорт был закрыт, выполнены, пишет УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российском аэропорту загорелся самолет с пассажирами

"Уже в 9:00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу садиться самолеты. В конце конце все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - сообщает руководство аэропорта.

Утвержденное в начале лета Кабинетом Министров Украины финансирование проектных работ по реконструкции Международного аэропорта "Днепр" до сих пор фактически не выделено из Минфин.